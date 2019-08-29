В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян. Это программа использовалась пользователями смартфонов для сканирования всевозможных документов, чтоб создавать их электронные копии, архивировать и структурировать их.

По данным экспертов в области кибербезопасности «Лаборатории Касперского», приложение в общей сложности скачали более 100 миллионов раз.

«Проанализировав приложение, мы увидели в нем рекламную библиотеку, которая содержит вредоносный компонент - дроппер. Ранее подобный модуль часто встречался в предустановленных вредоносных программах на смартфонах китайского производства <…> Специалисты Касперского обозначили вредоносный компонент, как Trojan-Dropper.AndroidOS.Necro.n.», - говорится в сообщении.

Специалисты связалась с компанией Google и сообщила ей о результатах своих исследований, после чего приложение было удалено из Google Play. А всем скачавшим программу посоветовали ее поскорее стереть.

По мнению экспертов, с помощью вредоносной программы, злоумышленники могли атаковать смартфоны и использовать их по своему усмотрению: списывать деньги через оформление платных подписок или распространять навязчивую рекламу.

Ранее специалистами по кибербезопасности компании CSIS был выявлен новый вид мошеннического приложения для Android. Установившее его пользователи попадали на сайт, где якобы были собраны различные улучшения для смартфонов от официальных разработчиков. Далее предлагалось за 9 долларов избавиться от навязчивой рекламы. А после оплаты, злоумышленники получали доступ к кредитной карте владельца телефона.