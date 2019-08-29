Паспарту из передачи «Форт Боярд» приехал в Чумной форт в Кронштадте: видео

Актер Андре Буше – Паспарту из французской телеигры «Форт Боярд» – впервые посетил Санкт-Петербург. Он побывал в Кронштадте, где осмотрел форт «Император Александр I» или «Чумной», похожий на место съемок оригинального реалити-шоу.

По словам Буше, он испытал те же чувства, что и при первом посещении форта Боярд в проливе Антьош у атлантического побережья Франции.

«Мурашки по коже. Очень впечатляет, очень нравится. Кажется, форт Боярд во Франции повыше, из другого камня. Но это не значит, что этот форт чем-то хуже. Он также красив», - сказал он в беседе с корреспондентом «Звезды».

Буше участвует в перезапуске российской версии телешоу, которое с перерывами выходило на экраны с 1998 года. Перед осмотром форта актер также посетил выставку Айвазовского в детской художественной школе имени Аникушина в Петербурге.