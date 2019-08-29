Трамп призвал американцев готовиться к сильнейшему в истории урагану

Президент США Дональд Трамп предупредил всех о приближающимся на Флориду урагане «Дориан». По его словам, «Дориан» может стать сильнейшим в истории США ураганом. Поэтому американский лидер призвал всех жителей соблюдать осторожность и все рекомендации властей.

«Ураган “Дориан” обрушится на Флориду поздно вечером в воскресенье. Будьте готовы и, пожалуйста, следуйте инструкциям федеральных и властей штата. Это будет очень сильный ураган, возможно, один из самых сильных!». – Написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее президент США сообщил, что «Дориан» прошел по другому маршруту, чем предполагали ученые, поэтому ураган не нанес сильного ущерба Пуэрто-Рико. Он также отметил, что местные власти показали отличный результат в подготовке к стихии.