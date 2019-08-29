Лукашенко передал Трампу кортик

Глава Беларуси Александр Лукашенко передал в подарок американской президентской чете Трамп кортик и льняную скатерть. Это произошло на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Вместо запланированных 45 минут Лукашенко и Болтон общались почти три часа. Они обсуждали отношения между двумя странами. Болтон отметил, что во время своего визита особо хотел бы затронуть темы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Лукашенко также попросил гостя передать подарки для американской президентской четы: кортик для Дональда Трампа и скатерти с салфетками из белорусского льна для его жена Мелании. Самому же Болтону достались шоколадные сладости без сахара и водка, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей раскрыл подробности переговоров Лукашенко и Болтона. Он подчеркнул, что на них не было призывов присоединиться «к чему-либо».