В России открыли единственное в мире месторождение редчайшего минерала

Ученые Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН и Иркутского национального исследовательского технического университета обнаружили в Мурунском массиве, расположенном на границе Иркутской области и Якутии, уникальное месторождение редчайшего минерала, которому было дано название фторкарлтонит. До этого единственное месторождение карлтонита находилось в Канаде, но было утрачено.

«Сейчас ученые находят в основном редчайшие минералы, они либо встречаются в одном—двух местах на Земле, либо образуются в микроскопических количествах и обнаружить их можно только с помощью высокоточного оборудования», — рассказала кандидат геолого-минералогических наук Екатерина Канева.

Карлтонит – это редкий силикатный минерал, который в основном коллекционируют или используют в ювелирном деле. Месторождение в Сибири обнаружили еще два года назад, после чего минерал небесно-голубого цвета отправили для идентификации. В результате ученые выяснили, что находка это эF-аналог карлтонита, поэтому и было дано ему название фторкарлтонит, передает официальное издание Института геохимии «Наука в Сибири».