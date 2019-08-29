Эрдоган высказался о покупке российских истребителей Су-35 и Cу-57
Президент Турции посетил Международный авиакосмический салон.
© Фото: Depo Photos ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился своими мыслями по поводу покупки российских истребителей Су-35 и Су-57. Турецкий лидер не исключил такую возможность.
«Почему бы и нет? Мы же не зря приехали», - заявил Эрдоган телеканалу NTV после посещения МАКС-2019.
Ранее президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетили МАКС-2019. Они торжественно открыли Международный авиакосмический салон и осмотрели представленные экспонаты, в том числе истребитель Су-57. Главы двух государств обсудили возможность сотрудничества по Су-35, перспективы совместного производства некоторой военной техники, в том числе и Су-57.