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Нехорошее наследство: на Урале с детей-сирот требуют 800 тысяч рублей за долги матери

Евгений Аксенов
22:22 29.08.2019
Крупную сумму судебные приставы взыскивают с опекунов несовершеннолетних.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В городе Каменск-Уральский управляющая компания требует с детей-сирот почти миллион рублей. Это долг за оплату квартиры, которая брату и сестре досталась в наследство от их матери.

Женщины не стало два года назад. Все это время дети воспитываются в новой семье. Именно с опекунов и начали взыскивать долги.

Дети в семье Слободчиковых находятся в центре внимания. Одиннадцатилетняя Милена и ее восьмилетний брат Андрей пришли к ним в дом три года назад. О своем первом, родном жилище, они стараются забыть, но пока не получается.

После смерти матери Милена и Андрей получили в наследство квартиру, а вместе с ней и огромный долг за коммуналку - 800 тысяч рублей. Кстати, эта сумма в два раза превышает стоимость самого жилья.

Биологическая мать и бабушка детей сильно пили, отец в воспитании не участвовал. Чтобы не умереть от холода в запущенной квартире брат и сестра жгли вещи. Питаться приходилось чем придется. Вмешались органы опеки, Милену и Андрея отправили в интернат. 

Позже их забрали в семью, а в квартире провели генеральную уборку, но даже после этого она для проживания не пригодна: нет водоснабжения, электричества, отопления. Отказаться от нее и висящих на ней долгов чиновники опекунам не разрешают. А управляющая компания шлет новые квитанции.

С многодетной матерью Аленой Слободчиковой управляющая компания предпочитает общаться в судах. В органах соцзащиты о ситуации в приемной семье знают, но сказать, почему долги не были реструктуризированы, не могут.

В итоге семья Слободчиковых должна управляющей компании почти миллион рублей. Точнее сам долг висит на несовершеннолетних детях. Но расплачивается их приемная мать. 

Судебные приставы арестовали все счета женщины, а с ее зарплатной карты забрали 22 тысячи рублей. Основание простое: за долги детей отвечает опекун.

У Алены с мужем трое родных детей, все мальчики. Хотели девочку и отправились за ней три года назад в детский дом. Тогда супруги даже предположить не могли, что с ребенком взваливают на себя неподъемный материальный груз. 

И это не единичный случай. В Тамбове на опекуна двоих малолетних сестер Виктора Косенкова пытаются повесить долг в сотни тысяч рублей, накопленные родной матерью детей. Во время пьяной ссоры ее зарезал сожитель. Осталось захламленное жилье, оно заперто и в нем никто не живет.

«Как можно проводить обследование не вскрывая комнату? И даже из окна видно то состояние, которое там хранится. Я думаю, что закон и разум восторжествует, а те, кто такие вещи творит, по большому счету - это чиновники, которые подписали этот акт, подпадают под статью 292 “служебный подлог”», - рассказал опекун Виктор Косенков.

Опекуны из Каменск-Уральского надеются на то, что закон и разум восторжествуют. Накануне Алене Слободчиковой выдали справку, благодаря которой ее счета можно будет разблокировать. Правда, списанные в деньги уже не вернуть.

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