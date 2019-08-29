На Украине сформирован состав нового правительства

Депутаты Верховной рады на первом заседании в новом составе утвердили кандидатуры министров, предложенные премьером Алексеем Гончаруком. Кадровые перестановки поддержал 281 парламентарий при необходимом минимуме в 226. Список министров опубликован на официальном сайте украинского парламента.

На должность министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства назначен Тимофей Милованов. Курировать вопросы евроинтеграции назначен дипломат, экс-полпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Вице-премьером по вопросам цифровой трансформации стал депутат от президентской партии «Слуга народа» Михаил Федоров.

Минфин возглавила Оксана Маркарова, а Минобразования - Анна Новосад. Министром социальной политики стала работавшая советником в Минфине Юлия Соколовская.

Украинское здравоохранение отдали в ведение Зоряны Скалецкой, которая ранее занимала должность при Общественном совете ведомства. Министром юстиции стал бывший глава правления «Офиса эффективного регулирования» Денис Малюська.

Владислав Криклий возглавил министерство транспорта, с ноября 2015 года он был начальником главного сервисного центра МВД. Бывший генеральный директор украинского телеканала СТБ Владимир Бородянский в новом правительстве будет отвечать за вопросы молодежи, культуры и спорта.

Глава МВД Арсен Аваков сохранил свой пост. Министерство энергетики и защиты окружающей среды возглавил депутат Алексей Оржель.