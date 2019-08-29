СМИ: новейший китайский спутник отказал сразу после запуска

Китайский телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 отказал сразу после выведения на орбиту в середине августа. Об этом сообщает американский специализированный сайт spacenews.com.

В сообщении отмечается, что на спутнике не раскрылись солнечные батареи, и он не может маневрировать. Также говорится, что после отделения от ракеты ChinaSat-18 должен был совершить маневры для перехода на рабочую геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров), однако этого не произошло.

Спутник был запущен 19 августа 2019 года с космодрома Сичан ракетой-носителем «Чанчжэн-3В». Он стал первым аппаратом, который был изготовлен на базе модернизированной платформы DFH-4E.