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Глава МИД Белоруссии раскрыл подробности встречи Лукашенко с Болтоном

Роман Захаров
21:17 29.08.2019
По словам Владимира Макея, во время переговоров были «искренние дискуссии», которые касались ситуации в Белоруссии и мире.
Глава МИД Белоруссии раскрыл подробности встречи Лукашенко с Болтоном
© Фото: Caro Andreas Bastian, Facebook

На прошедших в Минске переговорах между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном не было призывов присоединиться к чему-либо. Такое заявление сделал белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

«Никто никого не призывал присоединиться к чему-то или уйти от кого-то или чего-то», - сказал глава МИД.

По его словам, во время переговоров были «искренние дискуссии», которые касались ситуации в Белоруссии и мире. Также обсуждались вопросы безопасности, торгово-экономического сотрудничества и развитие белорусско-американских отношений.

«Было четко видно желание, стремление понять друг друга, послушать аргументы друг друга, и, на мой взгляд, это самое главное», - приводит БЕЛТА слова Макея.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко встретился с Джоном Болтоном в Минске. Перед визитом в белорусскую столицу советник американского лидера сообщил, что целью его поездки является укрепление дипломатических и экономических связей между Белоруссией и Соединенными Штатами.

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