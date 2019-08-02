США официально выходят из ДРСМД

Второго августа утрачивает силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который СССР и США подписали 32 года назад. Об этом решении официально Вашингтон должен объявить в пятницу.

Второго февраля США сообщили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Россия ответила симметрично.

По сообщениям СМИ, уже в августе Пентагон собирается испытать новую ракету, которую ДРСМД запрещал. Работа над ней, по данным Минобороны РФ, идет уже два года.

Однако вину за разрушение договора США по-прежнему пытаются переложить на Россию. Сожаление и обеспокоенность в связи с прекращением действия ДРСМД выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он отметил, что с договором мир теряет «бесценный предохранитель от ядерной войны». Гутерреш также призвал продлить еще одно ключевое для глобальной безопасности соглашение - СНВ-3. Однако Вашингтон уже дал понять, что делать этого не хочет.