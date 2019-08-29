Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко завил, что первоочередными задачами возглавляемого им ведомства станет возвращения мира на Донбасс. При этом Киев не намерен и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах, оговорился дипломат.

Пристайко не исключил проведения выборов в регионе в случае реальных подвижек в разрешении вооруженного конфликта.

«Нам нужны мир и стабильность. Это все то, что крадет у нас война. Мы будем и дальше думать над дальнейшими шагами по возвращению людей к мирной жизни, проведению выборов, амнистии и снятию торговых ограничений», - заявил глава украинского МИД, выступая перед депутатами Верховной рады.

Вадим Пристайко занял пост главного дипломата Украины сегодня вечером, в ходе заседания парламента страны. Ранее депутаты Рады утвердили в должности главу кабинета министров Алексея Гончарука, которые ранее работал в должности заместителя главы офиса президента Зеленского, сообщает РИА Новости.

На первом заседании Верховной рады нового созыва депутаты также рассмотрели законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.