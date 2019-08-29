В России создадут новую систему орнитологической безопасности в аэропортах

На защиту аэропортов от птиц Минтранс выделит более пяти с половиной миллионов рублей. Разработать новую систему орнитологической безопасности решено после аварийной посадки самолета A321 под Жуковским.

Напомним, сразу после взлета он столкнулся со стаей чаек. Только благодаря профессионализму пилотов лайнер удалось посадить на кукурузном поле.

Тендер на создание системы защиты от пернатых уже объявлен. Пока же во многих аэропортах работают так называемые авиационные орнитологи.

Например, в Домодедово чаек и перепелок со взлетных полос отпугивает ястреб по кличке Сильва. На службе он шесть лет, хорошо знает территорию аэропорта и успешно справляется со своей задачей.

Сами орнитологи кроме хищников используют и другие средства, например, шумовые установки, петарды, стартовые пистолеты.