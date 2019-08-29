Вопреки перемирию: ВСУ обстреляли из минометов бойцов ДНР

Трое военнослужащих народной милиции ДНР погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины.

В нарушение договоренностей о прекращении огня и перемирии, бойцы 35-й бригады морской пехоты ВСУ открыли минометный огонь по позициям ополченцев в районе населенного пункта Григоровка на юге самопровозглашенной народной республики.

«Украинские боевики применили 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. Всего противник выпустил по нашим позициям 15 мин калибра 120-мм», сообщается на официальном сайте оперативного командования армии ДНР.

Власти ДНР обращают внимание международных наблюдателей на этот и другие вопиющие факты нарушения действующих договоренностей о прекращении огня со стороны ВС Украины и требуют дать им правовую оценку.