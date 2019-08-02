В администрации Ставропольского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

В администрации Ставропольского края прокомментировали смертельное ДТП с автобусом и грузовиком на трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь. Трагедия произошла сегодня ночью около 02:30 в Апанасенковском районе.

В результате происшествия погибли пять человек, еще 18 пострадали. Все они были доставлены в больницу Апанасенковского района.

«Ситуация на контроле губернатора. По его поручению на место выехали краевые министры здравоохранения, а также дорожного хозяйства и транспорта», - заявил «Звезде» пресс-секретарь губернатора Ставропольского края Алексей Нос.

Он добавил, что в больницу, где остаются 14 человек, отправлены дополнительные бригады медиков из краевого центра.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, ДТП произошло из-за грузовика, который выехал на встречную полосу. В ГИБДД России пояснили, что водитель большегруза уснул за рулем.