Будущее наступило: на МАКС-2019 показали роботов, способных собрать спутник

Международный авиакосмический салон - это не только платформа для заключения сделок и демонстрации достижений авиастроения, но и гигантская площадка для обмена опытом в сфере инновационных разработок. Здесь даже можно заглянуть в будущее.

МАКС - это прежде всего новинки авиастроения. Те машины, которые уже покорили наше небо, как военные, так и гражданские. В их числе «Пьятжио Аванти» - самый быстрый самолет в гражданской авиации. Он участвует в показательных полетах.

«Пьятжио Аванти» предназначен для проведения летных проверок наземного аэронавигационного оборудования, но и в то же время летать он может с потрясающей скоростью - 732 км/ч.

В павильоне Роскосмоса представлено будущее отечественной космонавтики. Тут можно увидеть спускаемый аппарат, прибывший недавно с орбиты, виртуальную реальность и роботов. Сейчас на МКС уже трудится первый андроид - робот Федор. А эти будут работать над российской космонавтикой будущего на Земле. Вскоре они начнут собирать спутники.

Весь спектр военных и специальных машин на одном экране Рособоронэкспорта. Их Су-57е и С-400, которые сейчас поставляются в Турцию, известны на весь мир.

К новейшему российскому беспилотнику «Корсар» уже выстраивается очередь из иностранцев. Он предназначен для круглосуточной воздушной разведки и в экспортном варианте имеет продолжительность полета не менее 7,5 часов.

На МАКС-2019 есть и прототипы машин, похожие на устройства из фантастических фильмов. Например, аэротакси, которое уже может летать.

Уже завтра авиасалон открывает двери для всех желающих, а программу показательных полетов над Жуковским сделают еще насыщенней.