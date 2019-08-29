Итоги и перспективы: в Жуковском завершилась деловая часть МАКС-2019

Третий день авиакосмического салона МАКС-2019 подошел к концу, а вместе с ним завершилась и деловая часть одного из крупнейших авиационных форумов. Уже есть ее первые итоги: три заказчика, в том числе из Казахстана, подали заявки на поставку среднемагистральных самолетов МС-21. Своих покупателей нашли и два лайнера SSJ-100. Их приобрела авиакомпания «Азимут». Открыл счет продажам на МАКСе и холдинг «Вертолеты России», заключивший сделку о поставке 10 вертолетов Ми-8АМТ для перевозок на Крайнем Севере.

Новые перспективы открываются и для отечественного авиационного двигателестроения. Три летных экземпляра лайнера МС-21-300 продолжат летать на моторах Pratt & Whitney, а вот на пятый установят российские ПД-14. Партия из первых шести двигателей уже готова, а на базе отечественного газогенератора будет создана целая линейка силовых установок.

В ходе деловой части МАКС-2019, было объявлено, что самый современный истребитель МиГ-35 запущен в серийное производство. На самолете увеличено количество точек подвески для вооружения и установлена новейшая система Pilot Assistant. Благодаря перспективной электронике пилот МиГа сможет находить цели на удалении до 400 километров.

В рамках научно-практических конференций состоялось большое количество знаковых встреч. Одна из них коснулась перспектив беспилотных летательных аппаратов, разработка которых сегодня является отдельной авиастроительной отраслью.

«Авиация будет развиваться и дальше, как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах. Беспилотные формы будут постепенно вытеснять пилотируемые. Эта тенденция будет прослеживаться как в военной, так и в гражданской авиации», - заявил генеральный директор компании по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов Сергей Богатько.

На МАКСе был представлен один из самых перспективных БПЛА, который можно применять в гражданской сфере. Дальность его полета составляет до 10 тысяч километров, при этом в воздухе машина может проводить до 40 часов. Завтра на аэродром Жуковский придут первые зрители, однако деловые встречи продолжатся.