Назначен новый министр обороны Украины

На Украине назначили нового министра обороны страны. Им стал внештатный советник президента Андрей Загороднюк.

Кандидатура Загороднюка была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским. Новый министр также является членом наблюдательного совета предприятия «Укроборонпром».

Ранее стало известно, что Рада выбрала нового главу правительства страны. Им стал Алексей Гончарук. За кандидата проголосовали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Кандидатуру Гончарука также выдвинул Зеленский.

Президент Украины также предложил парламенту политика Руслана Рябошапку на пост генерального прокурора, а Ивана Баканова - на пост главы СБУ. В качестве главы МИД Украины рассматривается замминистра иностранных дел Вадим Пристайко.