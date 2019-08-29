Илон Маск назвал главную проблему будущего человечества

Снижения рождаемости станет основной проблемой, с которой человечество столкнется в ближайшие 20 лет. Такой прогноз сделал американский миллиардер, основатель корпорации SpaceX Илон Маск, выступая на всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

«Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. По моему мнению - самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, - демографический коллапс», - заявил Маск в ходе своего выступления, которое транслировалось на его странице в Facebook.

Его собеседник, основатель компании Alibaba Джек Ма полностью согласился с мнением Маска, добавив, что демографическая проблема станет самым большим вызовом человечеству за всю его историю.

«Возможно, 1,4 миллиарда человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесет очень большие проблемы Китаю. Темпы сокращения населения будут расти. Вы говорите коллапс. Я согласен с этим» - высказался Джека Ма.

Один из способов решения проблемы основатель SpaceX видит в иммиграцию населения. Осталось только решить, откуда на землю будут прибывать новые люди, пошутил изобретатель.