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Скворцова объяснила исчезновение с рынка препарата «Фризиум»

Роман Захаров
18:38 29.08.2019
По словам министра здравоохранения, данный препарат было зарегистрировано в СССР в период с 1971 по 1991 год.
Скворцова объяснила исчезновение с рынка препарата «Фризиум»
© Фото: pixabay

Препарат «Фризиум» не является безальтернативным. Такое заявление сделала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, отметив, что данное лекарственное средство ушло с рынка из-за отсутствия спроса на него.

«Если касаться препарата "Фризиум", он зарегистрирован был в нашей стране с 1971 по 1991 год. Он ушел в 1991 году с нашего рынка... Ушел как невостребованный, не было устойчивого спроса на этот препарат, потому что реально для большинства эпилептических синдромов у детей этот препарат не является безальтернативным», - сказала министр.

Ранее сообщалось, что «Фризиум» стал причиной задержания россиянки, которая заказала средство своему тяжелобольному сыну. Прямо на почте, при получении препарата, ее задержали сотрудники таможни. Всего она получила три посылки с этим лекарством, общее число составило 600 таблеток.

После этого Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила по нему как свидетель. Позже транспортная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

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