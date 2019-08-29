Пригожин объяснил выходку Киркорова на репетиции в Сочи перфекционизмом артиста

Филипп Киркоров - перфекционист, который защищал свое право на репетицию. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя скандал, устроенный певцом на репетиции «Новой волны» в Сочи.

«Мы все люди эмоциональные. Филипп Киркоров - перфекционист в работе на сцене. Для него, как и для любого нормального, настоящего артиста, важна репетиция. Как правило, приходится долго ждать репетицию, приходится всегда смотреть на ситуацию, потому что есть некая ответственность перед эфиром, перед зрителями. Поэтому, учитывая его перфекционизм и эмоциональную составляющую, он в свойственной ему манере защищал свою возможность отрепетировать номер… Он бешеные деньги вкладывает, не организаторы вкладывают, а он, чтобы выглядеть на достойном уровне. Я не знаю всех причин конфликта, меня там не было, но я знаю по себе, как продюсер, сколько нам порой приходится ждать на репетициях... Репетиция - это святое для артиста. Мне не нравится, что на репетициях присутствуют журналисты, я считаю, что это неправильно. Репетиция - это очень интимный момент… Артист - это нереальная ответственность, нереальная нервотрепка. Это всегда волнение», - заявил Пригожин.

Ранее в Сети появилось видео, как Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции «Новой волны» в Сочи. Судя по записи, народному артисту России не понравилось отсутствие камер во время прогона его выступления. Певец нецензурно выругался в адрес организаторов конкурса и потребовал часовую репетицию с присутствием операторов, которые должны снимать шоу в прямом эфире.