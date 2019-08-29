Алексей Гончарук назначен премьер-министром Украины

Депутаты Верховной рады назначили премьер-министром Украины Алексея Гончарука.

За его кандидатуру проголосовали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

На должность главы украинского кабинета министров Гончарука выдвинул президент страны Владимир Зеленский.

Назначение Гончарука на пост было ожидаемым, так как ранее представитель Зеленского в кабмине Андрей Герус анонсировал поддержку кандидатуры Гончарука большинством депутатов.

Новый премьер родился 7 июля 1984 года. С 2001 по 2006 год он учился в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив по окончании вуза квалификацию магистра права. В конце июня этого года Алексей Гончарук был назначен заместителем главы президентского офиса.

Следующим шагом станет формирование нового кабинета министров, кандидатуры для которого, за исключением главы МИД, предстоит подобрать новому премьеру.