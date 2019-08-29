Названа причина смерти актера Александра Числова

Актер Александр Числов умер от пневмонии, об этом заявил его друг Денис Сердюков.

По его словам, артист был госпитализирован с этим диагнозом две недели назад в одну из московских клиник. При этом, по словам Сердюкова, из-за алкоголизма у Числова начались проблемы с психикой и развилась запущенная полиневропатия, передает «360».

Ранее стало известно, что Александр Числов на 55-м году жизни скончался в Москве. За свою творческую карьеру артист, которого называли «королем эпизода», сыграл более чем в 240 полнометражных лентах и сериалах, среди которых «Легенда № 17», «Не родись красивой» и «Интерны».