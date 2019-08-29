Путин потребовал обеспечить новым жильем погорельцев из Забайкалья

Пострадавшие от пожаров жители Забайкалья должны быть обеспечены комфортным жильем до наступления холодов. Такую задачу перед исполняющим обязанности губернатора региона Александром Осиповым поставил президент России Владимир Путин.

Глава государства также потребовал восстановить все сгоревшие животноводческие стоянки, которые были уничтожены пламенем этой весной.

«Пострадало почти 900 человек. Всем на сегодняшний день осуществлены социальные выплаты. Почти 120 семей потеряли жилье. На сегодняшний день 85 из них жильем уже обеспечены, 33 семьи сейчас находятся в стадии строительства или приобретения жилья», - отчитался перед президентом Осипов.

По словам чиновника, власти региона контролируют процесс расселения погорельцев и следят за исполнением подрядчиками всех своих обязательств по возведению нового жилья.

На встрече с президентом затронули тему экономики Забайкалья. Владимир Путин потребовал заняться повышением уровня заработной платы в регионе.