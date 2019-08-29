Ужасающие масштабы наводнения в Приморье показали с воздуха

Пассажиры самолета, следовавшего рейсом из Москвы во Владивосток, сняли на видео разрушительные последствия наводнения в Приморье. Когда лайнер заходил на посадку, в иллюминаторе стали видны огромные озера воды, которые затопили поля, прилегающие леса и дороги, сообщает портал Deita.ru.

С началом сильнейших ливней местные реки вышли из берегов и затопили огромные площади. В числе прочих под водой оказались сельскохозяйственные наделы. Теперь весь урожай, который был готов к уборке, погиб. Непрекращающиеся дожди вынудили власти Приморья объявить режим ЧС.

Ранее аналогичное решение приняли во Владивостоке, где паводок подтопил жилые дома и аэропорт. Некоторые улицы оказались перекрыты грязевыми потоками, содержащими землю, камни и обломки деревьев.