В Центре подготовки космонавтов назвали нештатной ситуацию на МКС

На борту МКС находится хорошо подготовленный экипаж, который прекрасно знает, что делать в ситуации с повышением парциального давления на станции. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал российский космонавт, Герой РФ, ведущий специалист отряда космонавтов в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Сергей Волков.

«Раз сработала сигнализация, значит, уже нештатная ситуация. Дальше нужно определить причину повышения парциального давления кислорода. Думаю, что, как будет понятна причина, будут понятны и алгоритм выхода из нештатной ситуации, и решение вопроса. Экипаж на борту МКС хорошо подготовлен. Ребята прекрасно понимают, что происходит. Алексей (Овчинин - прим. ред.) как старший российского сегмента доложил на Землю о срабатывании сигнализации, что входит в алгоритм. А дальше специалисты, в том числе и нашего московского ЦУПа, будут решать, что делать», - заявил специалист.

Ранее сообщалось, что на Международной космической станции в американском сегменте сработала аварийная сигнализация. В Центре управления полетами объяснили, что причиной тревоги стало повышение уровня кислорода в российском модуле.

Как позже заявил «Звезде» руководитель пресс-службы Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Михаил Фадеев, угрозы для жизни экипажа МКС нет.