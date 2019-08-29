Принцип сбора средств от работы дорожных камер будет изменен

Владельцы частных видеокамер, которые следят за соблюдением скоростного режима на российских дорогах, вскоре могут лишиться процентных отчислений за собранные штрафы. С таким предложением выступило министерство экономического развития страны. Эксперты уверены, что существующая система направлена исключительно на извлечение прибыли бизнесменами и никак не помогает предотвращать ДТП.

Вопрос штрафов за превышение скорости сегодня обсуждают и на уровне московского правительства. Внутреннее расследование проводят в одной из структур, регулирующих движение. Причиной разбирательств послужили многочисленные жалобы водителей на то, что они получают взыскания за езду по МКАД со скоростью 100 километров в час. Раньше это было позволительной скоростью, но теперь разрешенный лимит стал на 20 километров в час меньше. Столичные власти уже заявили, что намерены вернуть прежний скоростной режим.