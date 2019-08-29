В МИД Белоруссии объяснили отказ Лукашенко от поездки в Польшу

В МИД Белоруссии объяснили, почему государство на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве будет представлено на уровне посла.

Как заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, в данной ситуации «не нужно заниматься конспирологией».

«Тема Второй мировой, Великой Отечественной войн для нас священна, и к ней у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход», - приводит БЕЛТА слова дипломата.

При этом пресс-секретарь добавил, что Минск признателен за приглашение в Варшаву, однако в победу над нацизмом внесли вклад все без исключения народы СССР.

Глаз отметил, что освобождение Центральной и Восточной Европы, разгром гитлеровской Германии стали возможны благодаря самоотверженности бойцов многонациональной Красной армии.

«Трактовать иначе, разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия», - подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу для участия в памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны. Позже появилась информация, что белорусский лидер отказался от поездки из-за того, что подобное приглашение Польша не прислала президенту РФ Владимиру Путину.