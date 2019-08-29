В ОРКК сообщили об отсутствии угрозы безопасности на МКС
Обстановка на МКС после срабатывания аварийной сигнализации в американском сегменте штатная. Об этом сообщил «Звезде» руководитель пресс-службы Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Михаил Фадеев.
«Аварийная сигнализация сработала, экипаж проанализировал ситуацию и предпринял необходимые меры. Сейчас обстановка на МКС штатная, никакой угрозы безопасности экипажа и станции нет», - отметил он.
Ранее на Международной космической станции в американском сегменте сработала аварийная сигнализация. Как ранее рассказали в Центре управления полетами, причиной тревоги стало повышение уровня кислорода в российском модуле.
Сейчас на околоземной орбите находится международный экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, астронавтов США Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.