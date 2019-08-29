Россия выплатит взносы в Совет Европы за 2017 и 2018 годы
Ранее Москва уже заплатила взносы в Совет Европы за 2019 год в сумме 33 миллиона евро.
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Российская Федерация заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы. Об этом говорится в специальном распоряжении правительства. Сумма к оплате составит 54,7 миллиона евро. Для уплаты взносов эти деньги возьмут из федеральной казны.
Действия согласованы с Минфином, Минкультуры, МЧС и Минтрансом. Информацию о грядущих выплатах также подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве.
О реакции официального Брюсселя на это решение российских властей пока не сообщается. Ранее Москва заплатила членский взнос за 2019 год в сумме 33 миллиона евро.