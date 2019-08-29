На Украине назвали имя нового спикера Верховной рады
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
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На Украине назвали имя нового спикера Верховной рады
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
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