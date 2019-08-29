Жителей Подмосковья предупредили о небывалом нашествии змей

Аномальное количество змей наблюдается в Московской области. Об опасности, которая грозит дачникам и грибникам, предупредил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

«У нас огромное количество сообщений от наших лесников, из наших лесничеств об аномальном количестве змей в некоторых районах Подмосковья. Речь идет даже не о единицах, а о сотнях змей, клубках змей, которые селятся локально. У меня полно этих видео в телефоне», - заявил Куракин.

Чиновник подчеркнул, что в настоящий момент не существует четкой стратегии решения проблемы. Сейчас ответственные ведомства консультируются со специалистами, сообщает РИА Новости, жителей Подмосковья призывают к осторожности при посещении лесов.

Наибольшую опасность для человека в наших широтах представляет гадюка - самая распространенная в России змея. По статистике, от ее укусов могут погибнуть два человека из десяти тысяч. Последний трагический случай был зафиксирован в Челябинской области, где от укуса змеи погиб мужчина.