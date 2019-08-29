На МКС сработала аварийная сигнализация

На Международной космической станции в американском сегменте сработала аварийная сигнализация. Причиной тревоги стало повышение уровня кислорода в российском модуле «Звезда». Об этом в Центр управления полетами сообщил космонавт Алексей Овчинин.

В настоящее время на околоземной орбите находится международный экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, астронавтов США Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.

Между тем в Роскосмосе назвали ситуацию штатной, а также отметили, что угрозы здоровью экипажа станции нет.