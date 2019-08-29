В Балтийское море вошел «Змей Горыныч»

На Балтийскую косу прибыл былинный огнедышащий змей. Прибыл не по воздуху, а по воде, с командой из четырех человек. «Змей Горыныч» - деревянная ладья, которая в рамках экспериментальной экспедиции «Путь Рюрика» примет участие в фестивале Музея Мирового океана «Водная ассамблея».

«Задача эксперимента - повторить маршрут при переселении варяжской Руси в Старую Ладогу в 862 году князя Рюрика, положившего начало династии, более семи веков правившей нашим государством», - описывают в ММО суть экспедиции.

Свою путь «Горыныч» начал из акватории национального парка «Самарская лука» в мае этого года. Ладья поднялась вверх по Волге и минуя Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург вышла в Балтийское море, сообщают представители музея на своей странице в Facebook.

На следующий год запланирована заключительная часть экспедиции - возвращение на Волгу.