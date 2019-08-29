В Верховной раде связали сохранение за Аваковым поста главы МВД с госпереворотом

Сохранение Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины вызвано подготовкой экс-президентом страны Петром Порошенко государственного переворота. Во всяком случае, так считает депутат нового созыва Верховной рады от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая.

Своим видением ситуации парламентарий поделилась с одной из знакомых через мессенджер. Журналисты сфотографировали экран смартфона депутата в тот момент, когда она набирала сообщение.

«Леночка, я напишу позже об этом пост... Мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот», - приводит Strana.ua текст сообщения Богуцкой.

По мнению народной избранницы, Порошенко ждет отставки Авакова, после чего бывший глава государства собирается перейти к активным действиям.

«Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он (Арсен Аваков - прим. ред.) останется до декабря. Именно на декабрь Петя (Петр Порошенко - прим. ред.) готовит путч», - добавила депутат.

Ранее стало известно, что партия Владимира Зеленского «Слуга народа» выдвинула на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.