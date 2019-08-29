На МКС начались испытания экзоскелета робота Федора

На Международной космической станции начались испытания экзоскелета робота Федора. Большие перчатки и конструкция, похожая на маску, необходимы для управления андроидом.

Космонавт будет выполнять определенные движения в отсеке МКС, а робот сможет их копировать за бортом орбитального комплекса.

Запись о старте эксперимента опубликована на странице Федора в соцсети Twitter.

Напомним, 27 августа космический корабль «Союз МС-14» с российским антропоморфным роботом Федором пристыковался к МКС. Эта попытка стала второй и успешной. Стыковка прошла в автоматическом режиме.

Перед этим корабль «Союз», на борту которого был Федор, проходил штатное сближение с МКС, но на последнем этапе возникли ранее не встречавшиеся колебания. Они помешали успешной стыковке.

Позже Федор с юмором «объяснил» свою задержку в полете, из-за которой он прибыл на МКС на три дня позже запланированного.