Болтон рассказал о предстоящей поездке в Белоруссию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил свое намерение посетить Белоруссию и встретиться с главой государства Александром Лукашенко, о чем сообщил на своей странице в Twitter.

«Завтра я отправлюсь в Молдавию и Белоруссию, где встречусь с лидерами обеих стран для обсуждения вопросов региональной безопасности. Рассчитываю на укрепление наших дипломатических и экономических связей», - написал политик в среду днем, 28 августа.

Накануне американские СМИ сообщили, что Джон Болтон намерен посетить Белоруссию на текущей неделе. Журналисты выдвинули предположение, что таким образом США пытаются смягчить отношения с Белоруссией, а также улучшить экономические и дипломатические связи для «большего влияния в долгосрочной перспективе».