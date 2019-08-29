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Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте

Роман Захаров
14:47 29.08.2019
Документ определен президентом Украины как безотлагательный.
Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте
© Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона об импичменте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского парламента.

Текст законопроекта «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» в настоящий момент не обнародован.

Стоит отметить, что данный документ определен главой государства как безотлагательный.

Ранее сегодня прошло первое заседание нового созыва Верховной рады, на котором были предложены кандидатуры новых министров.

Так, партия Зеленского «Слуга народа» выдвинула на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова, а новым премьер-министром предложили избрать Алексея Гончарука. 

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