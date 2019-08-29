Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии

Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Также лидеры двух стран выразили поддержку работе спецпосланников ООН в этих регионах.

В ходе беседы президент РФ и канцлер Германии обменялись мнениями о ситуации в Сирии, в частности о военной эскалации на северо-западе страны. Владимир Путин в том числе проинформировал Меркель о шагах по нейтрализации террористической угрозы в зоне деэскалации «Идлиб».

Также лидеры двух стран выразили поддержку планам спецпосланника ООН в Ливии Гассана Саламе.