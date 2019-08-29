Летчики «Стрижей» рассказали об опасных случаях попадания в двигатель птиц

Штурман-летчик пилотажной группы «Стрижи» майор Сергей Синькевич рассказал об опасных случаях, связанных с попаданием в двигатели РД-33 истребителей Миг-29 птиц и даже посторонних предметов.

«Бывают всякие сбои, связанные с внешним фактором. Бывает, птицы попадают в двигатель. Бывает, попадают всякие посторонние предметы. Был один момент у нас на рулении: в самолет попал один предмет металлический в воздухозаборник и прошел сквозь двигатель. В результате того, что там огромные обороты, лопатки практически все из двигателя вылетели через заднее сопло. Двигатель полностью вышел из строя. Но при этом тяга у самолета сохранилась, и летчик не получил ни одного аварийного сигнала в кабину. Настолько надежна система газодинамики. И только внешне техники, увидев эту ситуацию, потому что она произошла на земле, просигнализировали летчику, что что-то не так», - вспомнил пилот.

Надежность двигателя РД-33 подтвердил и старший летчик группы Вадим Демин.

«РД-33 очень приятно эксплуатировать, осознавая тот факт, что это один из самых надежных двигателей. Был такой случай, когда птица попала в двигатель. Полет был выполнен полностью, после заруливания на стоянку было обнаружено, что в двигатель попала птица. Двигатель был очень сильно поврежден, но он до последнего летел, то есть до конца выполнил свою работу», - рассказал пилот.

Группа «Стрижи» участвует в летной программе МАКС-2019. С 30 августа по 1 сентября посетители смогут увидеть фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29.