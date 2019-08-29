Верховная рада определилась с кандидатурой премьер-министра Украины
Им может стать Алексей Гончарук, который занимал пост советника первого вице-премьера Степана Кубива и внештатного советника министра экологии в правительстве Арсения Яценюка.
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Большинство депутатов Верховной рады поддержат кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. Об этом сообщил представитель президента Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
«Гончарук будет премьером», - заявил Герус в интервью изданию «Интерфакс-Украина».
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Гончарука на должность главы кабмина наряду с другими кандидатами.
Будущий премьер - юрист по образованию, долгое время работавший в одной из компаний по привлечению инвестиций в украинскую экономику. В президентскую администрацию он попал благодаря руководителю офиса Зеленского Андрею Богдану.