Буйство водной стихии: как в Приморье сражаются с паводком

В Хабаровске закрыли центральную набережную из-за подъема реки Амур, уровень воды в которой уже превышен на полметра и продолжает расти. Спасатели готовят мешки с песком для укрепления берега.

Дожди льют в Приморье вторые сутки. Причиной тому стал тропический циклон, достаточно обычный для этих мест и этого времени года. Однако никто не ожидал, что он будет таким мощным - за считаные часы на край обрушились миллионы тонн воды.

Стихия смывает домики на базах отдыха, из-за нее сходят оползни с сопок, все дороги засыпаны. В некоторых районах последствия тропического муссона напоминают следы, оставленные мощным цунами.

Вода постепенно поднимается то в одном, то в другом районе по мере продвижения циклона. Спасатели постоянно дежурят, так как ситуация меняется каждый час. Все службы работают в круглосуточном режиме. Идет восстановление поврежденных дорог: сильно размыло федеральную трассу, частично разрушены несколько переправ, в некоторых местах потоки воды и грязи полностью скрыли под собой дорожное полотно.

В Комсомольске-на-Амуре паводковые воды затопили часть городской набережной, военные железнодорожники помогают муниципальным службам справиться с чрезвычайной ситуацией. Специалисты Министерства обороны России перешли на круглосуточный режим работы. Экскаваторы без остановок загружают грунтом машины.

Между тем вскоре вода в Амуре может подняться еще выше - до 8 метров 20 сантиметров. В связи с этим высоту земляной стены решено довести до девятиметровой отметки и удлинить ее еще на 200 метров. Спасатели помогают местным жителям эвакуировать имущество и домашних животных из домов, попавших в зону подтопления.