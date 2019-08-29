В Кремле не стали комментировать информацию о переводе Сенцова в московское СИЗО

В Кремле оставили без комментариев перевод осужденного по статье «Терроризм» украинца Олега Сенцова в Москву в СИЗО «Лефортово». Ранее о том, что Сенцов доставлен в следственный изолятор, заявил депутат Верховной рады Ахмет Чийгоз.

«Я ничего не могу вам сказать», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также представитель Кремля оставил без ответа вопрос о том, поменялось ли мнение российских властей по поводу того, что обмен Сенцова на Вышинского неравнозначный.

«Нет, не поменялось, каких-то новых элементов нет, но я еще раз отсылаю вас к моим предыдущим словам, по этой теме мне добавить нечего», - сказал пресс-секретарь президента.

Гражданин Украины Олег Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в организации террористических актов в Крыму. Вместе с другими радикалами, которые готовили атаки в Ялте, Симферополе и Севастополе, он был задержан сотрудниками ФСБ.