На Украине потребовали заменить гимн на более позитивный

На официальной странице президента Украины создана электронная петиция с требованием изменить гимн Украины. Создатели петиции объясняют свою просьбу тем, что действующий гимн «Ще не вмерла Україна», слова к которому написал Павел Чубинской в 1862 году, а музыку - Михаил Вербицкий, похож на «заупокойный реквием».

«Этот гимн не дает позитивный праздничный настрой и вдохновение, а наоборот, он как заупокойный реквием, будто кого-то хоронят», - говорится в тексте сообщения.

В петиции ссылаются на 20 статью Конституции Украины, в которой говорится, что государственный гимн также является символом страны и должен вдохновлять ее граждан, чего, по их мнению, не происходит.

«Изменить текст и музыку государственного гимна Украины на такие, чтобы они предоставляли гражданам Украины позитивный праздничный настрой и вдохновение», - говорится в требовании.

Инициаторы подчеркивают в сообщении, что президент Украины является гарантом соблюдения Конституции и поэтому должен прислушаться к их просьбе. За два дня, что существует петиция, ее подписали 86 человек.