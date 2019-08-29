В Верховной раде назвали кандидатуры на посты министров в новом правительстве Украины

В четверг, 29 августа, на Украине проходит первое заседание нового созыва Верховной рады. Большинство в парламенте принадлежит партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» - по итогам выборов она получила более 250 мест.

Сообщается, что во время заседания фракции глава Украины в качестве кандидатуры на пост министра внутренних дел выдвинул действующего главу ведомства Арсена Авакова. На должность главы внешнеполитического ведомства страны предлагается заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Также фракция предлагает избрать новым премьер-министром Украины Алексея Гончарука. Кандидатура уже внесена для включения на голосование. Зеленский предложил политика Руслана Рябошапку на пост генерального прокурора, а Ивана Баканова - на пост главы СБУ. Кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины.

Между тем действующий украинский кабмин во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новой Верховной радой.