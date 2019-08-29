Режиссер «Новой волны» назвал «рабочим процессом» ругань Киркорова на репетиции

Режиссер-постановщик «Новой волны» Александр Ревзин прокомментировал эмоциональную репетицию Филиппа Киркорова, где народный артист России нецензурно выругался в адрес организаторов. Как пояснил Ревзин, для звезды российской эстрады это выступление было очень волнительным, так как он должен был исполнить свою новую песню.

«У нас вчера был день премьеры. Рождение песни - это то же самое, что и рождение детей. Это всегда связано с криком. Это эмоциональное состояние артиста, когда он волнуется, перед тем как выходить и показывать широкой публике новую музыку. Это бывает по-разному, бывает, эмоции захлестывают», - объяснил он.

Режиссер музыкального конкурса был удивлен тем, что данный случай стал поводом для обсуждений.

«Это обычный рабочий процесс, который может происходить так. Это же семья, это семейное дело. Никто ни на кого не в обиде, все хорошо, все замечательно, мы любим друг друга и с уважением относимся друг к другу», - отметил он.

Филипп Киркоров нецензурно выругался в адрес организаторов конкурса «Новая волна» на репетиции. Эмоциональный видеоролик с российским певцом позже появился в Сети. На записи народный артист требует, чтобы на его репетиции присутствовали камеры.

«Плевать мне на ваш эфир прямой. Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет! И не говорите мне, что у вас шоу начинается в восемь!» - возмутился Киркоров.

Конкурс «Новая волна» стартовал в Сочи 24 августа. В нем принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира.