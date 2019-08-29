В Якутске задержали сбежавшего с табельным оружием полицейского

В Якутске задержали сотрудника транспортной полиции, который ранее скрылся в неизвестном направлении с табельным оружием.

В распоряжении «Звезды» оказалась фотография с места задержания. На ней он находится рядом с автомобилем задержавшего его наряда полиции. По предварительной информации, во время задержания полицейского сотрудниками ГИБДД он находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, перед тем как пропасть, мужчина пришел на работу и получил свое табельное оружие, однако до места службы не дошел. По месту проживания мужчины правоохранители обнаружили его форму, пустую кобуру и рацию.