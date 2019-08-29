Премьер-министр Украины записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал ролик перед своим уходом в отставку. Видео появилось на странице политика в социальной сети Facebook.

На записи Гройсман первым делом озвучил пожелания своему преемнику.

«Хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное - успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца», – отметил он.

Политик заявил, что новое правительство примет в свои руки стабильное и развивающееся государство. Он также добавил, что продолжит начатую работу по децентрализации в Украине.

«От всего сердца хочу поблагодарить каждого из вас!», – заключил премьер.

Избранный в апреле президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации призывал уйти в отставку Гройсмана и Кабинет министров в полном составе. Глава правительства, который исполнял свои обязанности апреля 2016 года, покидает пост 29 августа. Ранее Зеленский рассказал, что на пост премьер-министра претендуют два человека.