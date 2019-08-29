В Кремле сообщили об «определенных контактах» с Киевом по процессу обмена удерживаемых лиц

В Кремле приветствуют освобождение журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи и считают, что это конкретный шаг Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время он напомнил о недавнем заявлении Владимира Путина, который призвал дождаться конкретных дел со стороны Украины.

«Есть конкретные дела: например, решение об освобождении Вышинского. Это мы приветствуем. Давайте ждать других», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента перечислил конкретные шаги, которых Москва ждет от Киева. Прежде всего, подчеркнул Песков, речь идет о выполнении минских договоренностей.

Песков также ответил на вопрос журналистов об обсуждении Киевом и Москвой процесса обмена удерживаемых лиц.

«Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего», - заключил он.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене и якобы поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киевский суд продлевал арест журналисту восемь раз, но 28 августа принял решение освободить его под личное поручительство.