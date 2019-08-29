Пресс-секретарь Киркорова объяснила его ругань на «Новой волне» в Сочи

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова прокомментировала «Звезде» инцидент с участием исполнителя, когда он устроил скандал на репетиции «Новой волны» в Сочи. По словам Екатерины Успенской, артист просто хотел добиться от своей команды лучшего выступления.

«Просто премьеру песни "Лунный гость" готовили долго, международной командой. Специально на один день прилетел балет, поэтому в номере важна была каждая деталь. Подготовка к номеру потребовала больше времени и внимания, так как Филипп Киркоров - перфекционист», - сказала Успенская.

Пресс-секретарь заявила, что в момент, который запечатлен на ролике, технические службы решили не вовремя уйти на перерыв, поэтому и попали под горячую руку.

Напомним, Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции «Новой волны» в Сочи. Судя по видеозаписи, народному артисту России не понравилось отсутствие камер во время прогона его выступления, и он не стал стесняться в выражениях.